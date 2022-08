Galatasaray: si avvicina l'ingaggio di Icardi

25-08-2022 14:55

Ancora senza squadra Mauro Icardi che sembra vicino allo sbarco in Turchia.

Non ha infatti mollato la presa il club turco del Galatasaray che è in costante pressing sul PSG per avere l’attaccante argentino. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i buoni rapporti tra i due club faciliterebbero il passaggio che sembra essere abbastanza vicino.

L’argentino intanto ha dimostrato interesse verso il trasferimento alla squadra di Istanbul dopo l’incontro fra i dirigenti turchi e la manager, Wanda Nara.

