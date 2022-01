Galbiati: “Ci piacerebbe fare uno scherzo alla Virtus”

28-01-2022 09:37

Domani sera alle ore 20.00 palla a due tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona. I padroni di casa delle Vnere dopo il successo ottenuto contro Brindisi hanno trovato la vetta della classifica appaiando Milano (che deve comunque recuperare una partita), mentre Cremona, dopo due ko consecutivi ha battuto Venezia.

Sulla carta il match della Unipol Arena non dovrebbe lasciare scampo ai lombardi, ma coach Galbiati non abbassa la guardia e anzi cerca di stimolare i suoi. “Affrontiamo una squadra un po’ in emergenza, con tanti infortuni, piccoli e grandi. La Virtus è un avversario veramente forte, bello da vedere giocare. Per noi sarà una partita molto stimolante. Veniamo da una buona settimana, complicata da qualche acciacco di troppo riportato nell’ultima partita. Stiamo continuando nel nostro lavoro, con massima disponibilità e voglia di fare”.

Capitolo formazione con Kohs che è l’ultimo arrivato ma sul quale si punta molto. “Se tutto va come deve andare, ci darà una mano per più di qualche minuto. È il classico stretch four che apre molto il campo. Ha caratteristiche che si sposano bene con il nostro gruppo di giocatori. È chiuso ma simpatico, un grande lavoratore, che si è calato bene nella nostra realtà già dopo un paio di allenamenti”.

Che partita sarà contro Bologna? Ecco cosa ne pensa coach Galbiati: “Rispettando le caratteristiche individuali e il piano partita. Alla Virtus non puoi togliere tutto. Dobbiamo essere bravi a leggere le difese che faranno. Mischieranno i quintetti, giocheranno prima con uno molto alto, poi lo abbasseranno. Occorrerà essere bravi a leggere i diversi momenti della partita e giocare con grande fiducia. Non abbiamo nulla da perdere, ma tutto da guadagnare”.

OMNISPORT