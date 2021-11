Galeone: "Juventus costruita male"

20-11-2021 11:15

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, alla Gazzetta dello Sport ha parlato in vista di Lazio-Juve: “Se mi aspetto un’Allegrata? Non ce ne sarà bisogno. La Juve è più forte, anche se la Lazio a centrocampo ha due giocatori che io vorrei sempre: Milinkovic e Luis Alberto. Sarri all’inizio non lo faceva giocare, però Luis Alberto gli ha risolto un sacco di problemi”.

Sulle difficoltà dei bianconeri: “Diciamo che Allegri fatica a trovare le posizioni giuste agli uomini che ha. Locatelli è un ottimo giocatore e io aspetto sempre l’esplosione di Rabiot, che al Psg mi conquistò. Rubava palla, era bravo nei contrasti e s’inseriva, tutte caratteristiche ideali per me e per Max. Ora purtroppo non è più lo stesso. Fare il quarto di sinistra lo penalizza, ma Allegri ha tanti esterni di destra e quasi nessuno che può stare sulla corsia mancina. La rosa non è assemblata benissimo”.

