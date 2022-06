Galliani: "Difficilissimo vedere di nuovo un Pallone d'Oro in Serie A"

27-06-2022 17:00

Il Pallone d’Oro è il premio più importante a livello individuale per un calciatore. Un trofeo che non si vede nel campionato italiano dal 2007, quando a vincerlo era stato Kakà dopo la Champions League con il Milan. E per Adriano Galliani, all’epoca ad dei rossoneri e oggi ad del Monza, sarà difficile rivederne uno in Serie A.

Ne ha parlato a Radio Rai: “Il campionato è cambiato molto rispetto all’era del grande Milan, oggi altri tornei fatturano tre-quattro volte il nostro. Le inglesi e le big europee rendono difficile il mercato per la Serie A. È complicato vedere in Italia un big. L’ultimo a vincere il Pallone d’Oro giocando in Italia è stato Kakà e sarà difficilissimo vederne uno nuovo in Serie A”.