Galliani e il Monza: “Salvezza anche con meno di 40 punti”

Il dirigente brianzolo elogia la gestione di Palladino: “Nelle gare con lui siamo settimi e in Conference League”

08-03-2023 17:36

Adriano Galliani, oggi ospite del liceo scientifico Zucchi, ha parlato del suo Monza: “Potrebbe bastare qualcosa meno di 40 punti. Nelle gare della gestione Palladino il Monza e’ settimo e in Conference League”. Il vicepresidente e amministratore delegato poi si è lasciato andare ai ricordi, partendo dal match point fallito dal Monza in regular season, a Perugia, all’ultima in B: “Mentre andavo verso la curva a salutare e ringraziare i nostri tifosi ero molto demoralizzato: ho pensato a una maledizione senza fine”. Poi, ai playoff, la vittoria a Pisa il 29 maggio: “Ho visto gli occhi di Berlusconi sprizzare la stessa felicità che gli vidi il 24 maggio 1989 a Barcellona subito dopo la conquista della prima Coppa dei Campioni”.