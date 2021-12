Galliani: "Il Milan è già competitivo così"

31-12-2021 15:04

L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei rossoneri: “Con la rosa al completo, il Milan è già competitivo. È stato bloccato dagli infortuni, un problema non da poco”.

“Rinforzi? Per regola di vita non do consigli a dirigenti di club che ho lasciato, penso al Monza, ma penso che con tutti i giocatori a disposizione Pioli possa competere con l’Inter. Certo, dovrà fare a meno di Kessie e Bennacer, due pedine fondamentali: la Coppa d’Africa è un bel problema e lo dico da amministratore delegato del club che perderà l’unico giocatore di Serie B, Machin”.

OMNISPORT