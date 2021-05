Galliani: "Ora tante cessioni. Buffon? Già finita"

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha chiuso a un possibile arrivo di Gianluigi Buffon nel club brianzolo: “E’ finita ancora prima di cominciare”, ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Il dirigente del Monza al Corriere della Sera ha invece espresso amarezza per la mancata promozione: “Provo grande amarezza perché per un solo gol abbiamo fallito l’obiettivo. Certo non dico che se avessimo vinto 3-0 saremmo saliti automaticamente in A, poi avremmo dovuto giocarci la finale con il Venezia, però avremmo di certo affrontato la sfida con grande entusiasmo. Resta la soddisfazione di aver procurato al Monza, con il terzo posto solitario nella regular season, il miglior piazzamento della storia del club”.

Ora via alle cessioni: “Dobbiamo vendere un mare di giocatori. Stavolta prima di indicare l’obiettivo dovrò verificare quante pedine sono uscite e che mercato potremo fare. Le ambizioni restano, mi sbilancerò dopo aver verificato il nostro organico e quello degli avversari”.

Sul possibile arrivo di Inzaghi in panchina: “È presto per fare nomi: rifletteremo e sceglieremo il profilo migliore”.

Balotelli: “Semestre positivo, nonostante gli infortuni. Non ha giocato molto, eppure ha segnato sei gol. A Mario voglio molto bene. Sa cosa ha fatto giovedì? Come prima le dicevo, sul 2-0 per l’eccessiva emozione ho lasciato lo stadio. Sono tornato al Brianteo quando la gara era conclusa. Sullo smartphone ho controllato il risultato e a causa della delusione, senza nemmeno rivedere gli highlights, ho preferito andare subito a casa senza entrare negli spogliatoi. A mezzanotte nessuno ha avuto il coraggio di chiamarmi, tranne lui. Mi ha chiesto ‘Boss come stai? Stai su con il morale’. È uno dei pochissimi giocatori che ho avuto in tutti questi anni a darmi del tu”.

OMNISPORT | 22-05-2021 10:57