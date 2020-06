Galliani ringrazia Berlusconi e punta la A

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha festeggiato la promozione in serie B della compagine brianzola. "Monza è stata fortunata perché il presidente Berlusconi ha voluto fare qualcosa di importante per questa città e questa città deve essere grata e rinoscente per lo sforzo economico che ha operato – ha raccontato -. Gli ho trasmesso la mia passione per questi colori".

"Io spero di contribuire a portare il Monza in serie A – ha aggiunto Galliani -. Si vince quando ci sono coesione ed armonia: quando parlo di calcio con il mister Brocchi e con il direttore sportivo Antonelli pensiamo le stesse cose. E tutti siamo in sintonia con Berlusconi. Le premesse per vincere e per andare su ci sono tutte".

SPORTAL.IT | 09-06-2020 12:46