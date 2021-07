Galliani sul caso Salernitana: "Ricorso? Tocca al Benevento"

Non sarà il Monza ad usufruire dell’eventuale esclusione della Salernitana dal prossimo campionato di Serie A. La società brianzola, infatti, non ha i diritti per presentare ricorso.

A spiegarlo, intervenendo durante la presentazione del nuovo tecnico Giovanni Stroppa, è stato direttamente l’amministratore delegato Adriano Galliani. “Ricorso per il caso Salernitana? Non ci abbiamo mai pensato, non ci sono dubbi in proposito anche perché le regole sono chiare. Tocca al Benevento, non facciamo cose avventate”.

Galliani in realtà ci aveva sperato, ma è stato frenato dal legale Cantamessa, al suo fianco fin dai tempi del Milan. “Mi sono agitato, ma sono stato stoppato dall’avvocato Cantamessa che mi ha mostrato i regolamenti. Se mai la Salernitana, che ha conquistato la Serie A sul campo e gli auguro di mantenerla, non dovesse farcela tocca al Benevento, è inutile fare ricorsi quando sai che sarebbe stato perso in partenza”.

Infine ecco l’annuncio di un’amichevole di prestigio contro la Juventus e l’addio definitivo a Mario Balotelli, che dovrebbe ripartire dalla Turchia. “Forse giocheremo un’amichevole contro la Juventus il 31 luglio a Monza, ma non abbiamo ancora firmato. Balotelli? Mario ha finito il contratto, probabilmente andrà in Turchia, gli faccio gli auguri del caso”.

OMNISPORT | 05-07-2021 16:20