Gand-Wevelgem: il doppio ruolo di Ballerini

E’ iniziato bene questo 2021 per Davide Ballerini: l’azzurro della Deceuninck-Quick Step, ha già vinto l’Omloop Het Nieuwsblad e domenica prenderà parte alla Gand-Wevelgem, il primo dei tre appuntamenti principali per gli uomini da pavé.

La Deceuninck può giocarsi tante carte per la vittoria finale: primo tra tutti Sam Bennet, il quale, al momento, è il miglior velocista al mondo e in caso di sprint di gruppo è il grande favorito anche se, la classica fiamminga in questione, non garantisce ovviamente un arrivo a ranghi compatti. Tante squadre proveranno a fare selezione sui muri presenti sul tracciato, in particolare sul durissimo Kemmelberg: in più aggiungiamoci vento e sterrati che potrebbero ulteriormente mettere in difficoltà più di qualche corridore.

Ecco quindi che in questo caso, se Sam Bennet dovesse pagare troppo dazio nella parte centrale della gara, la Deceuninck potrebbe ripiegare su Ballerini, il quale è il secondo uomo più veloce del team e sulle ripide erte fiamminghe ha già dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio.

Altri corridori potrebbero fare le fortune della squadra di Ballerini e Bennet sono il fiammingo Yves Lampaert e il francese Florian Senechal. Tutto dipenderà, ovviamente, dal modo in cui si svilupperà la corsa, la quale è una delle più imprevedibili del calendario.

OMNISPORT | 26-03-2021 10:35