Gandini: "Ritiro Virtus Roma previsto, spero sia l'unico"

Il presidente di Lega Basket Umberto Gandini, ai microfoni di TMW Radio, ha espresso tutto il suo dispiacere per l’abbandono della Virtus Roma al campionato: “C’è rammarico ma non è un fulmine a ciel sereno. Già in estate il presidente aveva detto di volersi mettere da parte, cercando aiuti per la società. Purtroppo è il mondo senza ricavi: non vorrei che Roma fosse solo la prima e non l’unica a rinunciare. Al 14 dicembre ancora non c’è il decreto attuativo per l’aiuto al mondo dello sport professionistico: abbiamo chiesto liquidità e aiuti, non ovviamente a fondo perduto, ma non abbiamo ricevuto niente. A Roma, con la squadra di calcio che è anche in mani americane, non c’è più niente altro a livello di altri sport. Questo è grave per la Capitale d’Italia”.

Poi una considerazione sul ritorno di Belinelli in Italia: “Segafredo Bologna ha fatto un investimento mirato, segnale di crescita. Vogliamo che il campionato italiano non sia più di passaggio, e con anche altre squadre che hanno investito molto, questa sarebbe dovuta essere la stagione del rilancio”.

OMNISPORT | 14-12-2020 20:31