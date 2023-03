Ganna: “nulla di grave dopo incidente Gand-Wevelgem”

Il corridore della Ineos ha riportato solo un lieve gonfiore al ginocchio destro. Programmi confermati

27-03-2023 11:48

Appuntamento confermato alla Parigi-Roubaix, in programma il giorno di Pasqua (9 aprile), per Filippo Ganna. La caduta di ieri alla Gand-Wevelgem ha lasciato “solo una botta forte al ginocchio destro. Nulla di grave” come scrive lo stesso corridore sui social.

A tranquillizzare sulle condizioni di Ganna anche la squadra. “Ganna ha battuto il ginocchio nell’incidente e ha un lieve gonfiore, ma non ha fratture o lesioni muscolari – riporta la Ineos Grenadiers –. Sta ricevendo le cure del caso dal nostro staff medico”.