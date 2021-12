Ganna: "Sogno la Maglia Gialla, penso al record dell'ora"

22-12-2021 21:11

Ai microfoni di Tuttobiciweb.it, Filippo Ganna ha analizzato la sua stagione: “Il 2021 è stato un anno molto intenso e ricco e adesso penso a recuperare il più possibile, perché la nuova stagione partirà il mese prossimo. L’Olimpiade è stata il momento più importante del mio anno, così come il Mondiale. Il team mi ha aiutato moltissimo, lasciandomi carta bianca e anche la nazionale ha avuto un ruolo importante. Concludo questo anno con molta gioia, che mi aiuterà a partire bene per la nuova stagione”.

Per il ciclista di Verbania, il 2022 sarò pieno di sfide: “Mi aspetto un calendario con tanti impegni, deciderò con il team il da farsi. Partirò a gennaio con le corse in Argentina, saremo al San Juan per proseguire con le gare negli Emirati Arabi Uniti e la Milano-Sanremo”.

Ganna parteciperà quasi certamente al Tour de France, con grandi obiettivi: “La maglia gialla è un sogno che ho sempre avuto nel cassetto. Mi piacerebbe vincerla anche se non è facile, perché è una corsa impegnativa e la prima occasione è subito con la prima tappa. Poi bisognerà vedere anche come si mette la corsa, ma di una cosa sono certo, sarà dura tutti i giorni”.

Ci sarà anche l’occasione per battere il record dell’ora, possibilmente sul livello del mare: “Vediamo se riesco ad arrivare come voglio a questo appuntamento. Ci sto pensando e con la squadra ci stiamo lavorando, perché nulla dovrà essere lasciato al caso. Non lo farò in altura, come hanno consigliato in tanti, ma voglio farlo a livello del mare, perché farlo così sarà diverso e con più soddisfazione”.

