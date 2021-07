Garay si ritira: "Non ho potuto camminare per mesi"

“E il giorno è arrivato”: convivere con un infortunio, o una serie di guai fisici, è l’incubo di ogni giocatore. Sai bene, se ti capita, che prima o poi devi fare i conti con questo, provando a risolvere o, purtroppo, mollare.

Ezequiel Garay non è riuscito a vincere contro l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi, e oggi dice addio al calcio, attarverso una lettera colma di tristezza e rimpianti: “Oggi, 16 luglio 2021, dico addio alla mia carriera da calciatore. Devo ammettere che avrei voluto ritirarmi più tardi, ma non è stato possibile. Negli ultimi tre anni sono stato in silenzio (con lo staff medico), lottando e cercando una soluzione a un problema”.

Svincolato da un anno, dopo quattro anni al Valencia e la rottura del crociato avvenuta nel febbraio 2020, l’ex difensore dell’Argentina e del Real Madrid ha provato a rimettersi in sesto, ma senza rialzare la china: “Mi ha causato dolore a tal punto da non poter camminare per mesi. Ripetute infiltrazioni (da me richieste) per competere ad alti livelli. Ho avuto solo un obiettivo: godere della mia passione, per giocare e rendere i tifosi felici. Nel febbraio del 2020 sono andato incontro a un nuovo e serio infortunio che mi ha portato a ricoverarmi. Ho anche trattato con alcuni club per ritornare in campo. Ma la verità è che non posso. Non posso più giocare e se accettassi un’offerta mi sentirei come se prendessi in giro il club, i tifosi e me stesso”.

Alla base della decisione, “quadro clinico della coxastrosi (artrite dell’anca) a sinistra, per alterazione della cartilagine dell’anca”. Un guaio che gli ha impedito persino di camminare: “Ho iniziato la mia carriera quando ero un bambino, con onestà, e voglio dire addio nella stessa maniera. Sono orgoglioso si quello che ho fatto, grato ad ogni club di cui ho fatto parte, così come all’Argentina”.

Lascia il calcio dopo diversi titoli vinti tra Spagna, Portogallo e Russia: adesso riflessioni in famiglia, poi un nuovo capitolo della sua vita.

OMNISPORT | 16-07-2021 17:51