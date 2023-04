Garrone sulla Sampdoria: “O Barnaba o la Serie D”

L'ex presidente smentisce l'interessamento: “Non posso salvarla io perché sarebbe un investimento in perdita”

21-04-2023 15:50

Edoardo Garrone, ex presidente della Sampdoria, è tornato a parlare della difficile situazione societaria dei blucerchiati dall’emittente Telenord: “La Sampdoria può essere salvata solo così e a chi grossolanamente sostiene che debba farlo io dando i soldi a Ferrero sfugge il fatto che la legge non consente di compiere investimenti in perdita. E la Samp lo è. Non solo noi ma nessuno potrà mai effettuare un’operazione del genere, al di fuori delle norme. Per questo se il piano Barnaba non andrà a buon fine, alla Sampdoria non resteranno che il fallimento e la serie D”.