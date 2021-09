Gasly: "Battere le Ferrari? Cruciale il via"

Il pilota dell’Alfa Romeo Pierre Gasly ha parlato dopo il quarto posto nelle qualifiche ufficiali del Gp d’Olanda: “Stare davanti alle Ferrari in gara? Se abbiamo una buona partenza sì. Se succederanno delle cose cercheremo di capitalizzare”.

Gasly continua a sfornare ottime prestazioni, mentre Perez in Red Bull sta deludendo: “Perché non mi richiamano in Red Bull? Ci sono state delle discussioni, credo che loro siano davvero felici delle mie prestazioni, ma non c’è solo questo nella decisione. Hanno preso la loro decisione e ovviamente per me è stata una piccola delusione, perché quello che voglio è avere una macchina veloce. Non sto dicendo che in AlphaTauri non mi diano una macchina forte, ma dipendeva dalla Red Bull. Purtroppo non è successo, ma non significa che non potrà succedere in futuro”.

OMNISPORT | 04-09-2021 17:47