Gasly spera in una F1 formato MotoGP

Questo anno di “transizione” in F1, prima dei cmabiamenti che saranno introdotti ufficialmente nel prossimo mondiale, sta per entrare nella seconda parte della stagione.

In vista del mondiale 2022, Liberty Media, limitatamente alle novità tecniche, ha come obiettivo, quello di poter ridurre potenzialmente il gap tra i top team e quelli di seconda fascia, rendendo al tempo stesso le gare più combattute ed interessanti, il tutto a favore dello spettacolo in pista.

Una speranza che trova pienamente favorevole Pierre Gasly, pilota dell’AlphaTauri. ” “Credo che i cambi regolamentari possano davvero portare alla realizzazione di questo obiettivo – ha specificato il pilota del team di Faenza a GPFans Global – un po’ come succede, ad esempio, in MotoGP. È una categoria che trovo affascinante, perché ci sono sei marchi come Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia e KTM, senza dimenticare la Suzuki. Tutti loro hanno la concreta possibilità di vincere qualche gara durante la stagione perché le performance sono bilanciate, e sono sempre molto ravvicinate. Spero che questo sia il target della F1, offrendo l’occasione ad ogni pilota di poter vincere, rendendo al tempo stesso le gare meno prevedibili”.

“Ci sono squadre – ammette Gasly – che vantano risorse, anche economiche, accumulate nel corso degli anni. L’esperienza che possiedono è nettamente superiore a quella dei team più piccoli o con meno budget, e con tutto quello che hanno creato sarà difficile prenderli. In ogni caso – conclude il transalpino – credo che la F1 stia intraprendendo la giusta direzione per ridurre il gap tra squadre. Se dovesse succedere davvero, ci saranno molte più chance di risultati più soddisfacenti e di più podi per le realtà di metà classifica”.

OMNISPORT | 23-08-2021 12:20