Gasperini: "In Coppa Italia turnover necessario"

“Il turnover stavolta è necessario, perché con l’ottavo di Coppa Italia iniziamo un tour de force di qattro partite in dieci giorni”. Così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell’ottavo casalingo col Cagliari, annuncia in esclusiva ai Raisport avvicendamenti nella formazione titolare della Dea, andando poi nello specifico: “In porta torna Sportiello, in genere vedremo altri giocatori utilizzati meno, tra cui Maehle e Miranchuk” ha spiegato Gasperini.

OMNISPORT | 13-01-2021 16:01