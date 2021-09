Gasperini: "Muriel out? Non metterò Palomino in attacco"

Non il miglior avvio possibile per l’Atalanta, ma la squadra nerazzurra rimane comunque una delle certezze del calcio italiano. Domani scenderà in campo per la sua terza Champions League della sua storia, proseguendo un percorso già iniziato da tempo.

Persino Unai Emery, allenatore de l Villarreal, prossimo avversario dell’Atalanta, ha espresso in pochi concetti il suo apprezzamento per la squadra di Gasperini: “E’ allo stesso livello delle grandi italiane” , ha affermato.

Il tecnico nerazzurro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del primo turno di Champions, ha presentato la sfida facendo riferimento allo stato di forma della sua squadra. “Disputare la Champions per noi è un onore: affronteremo le altre squadre con grande umiltà. L’avvio del campionato? Non è mancata la brillantezza: il risultato di sabato è stato dettato da episodi sui quali ci attendiamo risposte, per sapere come comportarci in futuro”

“Il Villarreal ha un grandissimo allenatore: ha vinto l’Europa League e ha giocato alla grande anche con il Chelsea in Supercoppa. Conosciamo il suo valore e sappiamo quanto sia forte in casa. Abbiamo lo stesso entusiasmo di sempre: l’esordio di Zagabria, nel 2019, è stato doloroso, ma da lì abbiamo fatto tanta strada, nonostante qualche scoppola”.

“Ci sarà De Roon, che in Serie A è squalificato. Ho sei attaccanti in rosa che occupano tre posti: fuori c’è soltanto Muriel, non credo che metterò Palomino in attacco”.

OMNISPORT | 13-09-2021 23:54