Gasperini, ode allo Spezia

Dopo il pareggio contro l’Inter l’Atalanta riprende la marcia in campionato da Cesena per affrontare lo Spezia.

Per la Dea inizia un periodo intenso con partite ogni tre giorni tra Serie A e Champions League.

Gian Piero Gasperini ne è consapevole e dà un annuncio importante: “Il turnover non ci sarà più, perché da adesso si giocherà ogni gara al meglio delle nostre possibilità. L’avevamo utilizzato dopo la prima sosta per le nazionali per cercare di conoscere i tanti giocatori nuovi arrivati”.

C’è l’incognita dei tanti giocatori tornati dalle Nazionali: “Rivedo solo oggi otto giocatori dopo la partita con l’Inter: indubbiamente è un problema, anche se a parte Caldara e Malinovskyi (positivo al Coronavirus) abbiamo tutti a disposizione. Ma siamo nella situazione mentale di dover passare sopra tutto. Le interruzioni non piacciono nemmeno alle altre squadre”.

“Siamo partiti molto forte e molto bene, poi in occasione della prima pausa sono iniziati alti e bassi. Per noi domani è il primo giorno del nuovo campionato, perché non ci saranno le Nazionali di mezzo per un bel po’. Fin qui è stato un rodaggio: fino al 23 dicembre giocheremo in continuazione tra campionato e Champions ogni tre giorni, come mercoledì a Liverpool, e ogni sfida diventa sempre più importante per dare un senso più alto alla stagione”.

Gasp non vuole sottovalutare l’avversario: “Lo Spezia è organizzato, sta bene, ha entusiasmo, ha otto punti che è un bel bottino. Per Italiano parlano i risultati, le prestazioni e il modo di giocare: ora non si pensa più che una neopromossa debba basarsi sulla sofferenza, sul catenaccio e la difesa. Lo Spezia ha coraggio e voglia di fare risultato”.

Nella lista dei convocati diramata dal tecnico nerazzurro mancano quattro giocatori oltre all’infortunato Caldara e a Malinovsky: niente trasferta romagnola per Muriel, Hateboer, Djimsiti e Mojica. Non è dato sapere la motivazione di queste esclusioni, forse dettate dalla vicinanza dell’impegno europeo ad ‘Anfield’ di mercoledì sera

OMNISPORT | 20-11-2020 18:44