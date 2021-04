Gasperini: "Questa vittoria ci dà grande forza"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a Sky esulta dopo la vittoria contro la Juve: “E’ una partita che conta, la Coppa Italia sarà un altro tipo di gara, però aver vinto oggi significa che possiamo battere la Juventus e loro sanno che possono anche perdere contro di noi. Non posso che fare i complimenti grandiosi a questi ragazzi perchè abbiamo battuto una squadra forte. Non abbiamo trovato una Juventus in difficoltà, ma una Juventus che è forte. Aver vinto, a fatica ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande orgoglio e grande forza”.

“I gol dalla panchina? E’ fondamentale. Anche loro hanno dei cambi straordinari. Poi col fatto dei cinque cambi amplifica questa possibilità di utilizzare la panchina. Queste partite equilibrate si determinano nel risultato negli episodi nei momenti finali soprattutto. Vanno giocate in previsione dei 90 minuti”.

Il traguardo Champions: “Credo che sia presto, perchè sette partite sono tante però è una vittoria che sotto l’aspetto morale ci dà ulteriore spinta e benzina. Il traguardo rimane ancora molto difficile perchè ci sono ancora tante squadre e non molla nessuno”.

OMNISPORT | 18-04-2021 19:17