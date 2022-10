Gasperini sicuro: "L'Udinese è la nuova Atalanta"

08-10-2022 15:42

La sfida fra Udinese e Atalanta è molto attesa, perché un po’ a sorpresa le due squadre sono nelle parti altissime della classifica separate da un solo punto. Gian Piero Gasperini ha presentato così la sfida nella conferenza stampa della vigilia: “C’è del vero quando si dice che l’Udinese è la nuova Atalanta. Gode di una considerazione superiore alla nostra, per il gioco che esprime e per come ha vinto contro squadre forti”.

Sulla sua squadra ha invece detto: “Noi siamo alla ricerca di consensi e qualità, perché i risultati sono già al massimo – ha aggiunto Gasperini – “Vincere sarebbe un’iniezione di fiducia importante contro una squadra a cui Sottil ha dato una svolta, con giocatori fisici e tecnici, che esprimono qualità. È un metro per misurarci”.