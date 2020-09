Gasperini su Ilicic: "Per ora non fa parte dell'organico"

Non c’è ancora Josip Ilicic. Nemmeno al primo giorno di ritiro in preprazione della stagione 2020/2021, come successo nella fase finale della scorsa stagione, lo sloveno non è prensente come tutti gli altri giocatori dell’Atalanta.

Durante la prima conferenza stampa della stagione, Gian Piero Gasperini ha rilasciato dichiarazioni importanti soprattutto su Ilicic, appunto. Una frase, tanto secca quanto triste. “Aspettiamo prossime notizie, ma al momento Ilicic non fa parte del nostro organico”.

Parole che non lasciano presagire per nulla un rientro a breve termine del fantasista sloveno. Tanto che in sede di calciomercato, l’Atalanta ha già acquistato Miranchuk. Anche secondo Gasperini, naturale alter ego di Ilicic. “È stato individuato come un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Già dall’anno scorso chiedevo un sostituto di Ilicic, ma poi non è arrivato. So di non poter chiedere a Miranchuk di risolvere immediatamente i nostri problemi in quella zona. Ma crediamo nelle sue qualità. Purtroppo arrivada un infortunio, non grave, che però potrebbe fargli perdere qualche settimana”.

OMNISPORT | 01-09-2020 16:17