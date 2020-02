Gattuso sorride: "E' questo il vero Napoli"

Dopo la vittoria contro l'Inter, Gennar Gattuso sorride in conferenza stampa, orgoglioso della prova del suo Napoli. A chi gli chiede, però, quale sia il vero Napoli fra quello visto contro i nerazzurri e quello sconfitto dal Lecce in campionato, il tecnico risponde: "Me lo sono chiesto molte volte ma è questo il vero Napoli. Per fare cose importanti bisogna soffrire, e stasera grazie alla giusta mentalità abbiamo fatto un grande risultato".

"Bisogna lavorare ancora – ha aggiunto Gattuso -, quando prendiamo gol non è solo colpa della difesa. Oggi con i centrali rompevamo sempre il gioco su Lautaro e Lukaku. Il vero Napoli è questo, dobbiamo solo portare il pallone negli ultimi 20 metri con più frequenza".

"Questa è una squadra che negli ultimi anni ha fatto più di quattrocento punti, ma dobbiamo guardare al presente. Come risolvere tutti i problemi? Dando il cento per cento" ha aggiunto il tecnico calabrese.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 23:26