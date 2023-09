Gattuso vicino alla panchina del Lione: perché è il capolavoro di Mendes

Dopo il flop di Valencia il campione del mondo è pronto a tornare ad allenare: la squadra francese, clamorosamente ultima in Ligue 1 dopo 4 giornate, lo vuole per sostituire Blanc

12-09-2023 12:57

Dopo l’infelice parentesi spagnola Rino Gattuso pare pronto a rilanciare la sua carriera di allenatore in Francia. Il campione del mondo ed ex tecnico di Milan e Napoli è vicino a sedere sulla panchina del Lione, club che ha esonerato l’allenatore Laurent Blanc. Dopo il flop di Valencia il potente agente Jorge Mendes può dunque sistemare Gattuso in Ligue 1 centrando un altro capolavoro.

Gattuso possibile allenatore del Lione

Gennaro Gattuso è vicino a diventare il nuovo allenatore del Lione. Secondo la stampa francese l’ex tecnico di Milan e Napoli è in pole position per sostituire Laurent Blanc, esonerato dal club transalpino dopo il disastroso inizio di stagione. Ad attendere Gattuso ci sarebbe un contratto biennale o un accordo annuale con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Il Lione, uno dei club più prestigiosi di Francia, è attualmente è ultimo in Ligue 1 con un solo punto in 4 gare.

Gattuso allenatore giramondo

In Francia Gattuso continuerebbe il suo personale giro del mondo. Dopo una breve avventura da giocatore-allenatore in Svizzera, al Sion, il campione del mondo ha allenato in Grecia (OFI Creta), Italia (Palermo, Pisa, Milan, Napoli, oltre alla brevissima esperienza con la Fiorentina) e Spagna: a gennaio scorso si era interrotta prematuramente la sua esperienza sulla panchina del Valencia, lasciato al 14° posto con una sola lunghezza sulla zona retrocessione dopo aver raccolto 20 punti in 18 giornate di campionato e aver collezionato una sola vittoria nelle ultime 10 partite.

Gattuso al Lione: il capolavoro di Mendes

L’approdo di Gattuso al Lione rappresenterebbe un nuovo capolavoro per Jorge Mendes, il potente agente alla cui scuderia appartiene l’allenatore calabrese: il Lione è uno dei club più importanti di Francia (ha vinto 7 campionati, 5 Coppe nazionali, una Coppa di Lega e 8 Supercoppe francesi) e Gattuso potrebbe ripartire da zero (difficile fare peggio di Blanc). A favorire l’affare, ci sarebbero gli ottimi rapporti tra Mendes e il presidente dell’OL, Textor.

Nonostante i risultati estremamente negativi degli ultimi anni, dunque, Gattuso ha una nuova occasione nel grande calcio. Una chance che non pare motivata da quanto ottenuto sul campo dal tecnico calabrese negli ultimi anni di carriera. La Coppa Italia 2020 vinta col Napoli resta il suo unico trofeo da allenatore, nelle ultime stagioni sono state molte più numerose le delusioni: dalla retrocessione in C del 2017 col Pisa (squadra che aveva portato alla promozione in B l’anno prima) alle mancate qualificazioni alla Champions col Milan (nel biennio 2017-2019) e col Napoli nel 2021, prima dell’avvento di Luciano Spalletti.