Lo ha ammesso lo stesso centrocampista slovacco sulle colonne del Corriere dello Sport. Poi sono arrivate le dritte di Spalletti e i consigli del connazionale Hamsik e tutto è cambiato

14-03-2023 14:56

“Luciano Spalletti? Il mister mi ha concesso a Napoli l’opportunità di ricominciare, dopo una partenza complessa: penso che qui, ormai, in pochi credessero in me. Non era certo semplice. E lui non ha avuto dubbi”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka svela i segreti della sua rinascita nell’esperienza a Napoli cominciata – a gennaio 2020 – non certo sotto i migliori auspici. E i riferimenti al precedente allenatore azzurro Gennaro Gattuso si fanno via via più espliciti…

Napoli, Lobotka ammette: “All’epoca di Gattuso volevo andarmene via”

Il mediano tuttofare slovacco ha quindi ripercorso i passaggi, sin dall’inizio della sua esperienza nel club partenopeo:

“Mi sembrava di essere in fiducia quando sono arrivato, ed ero ovviamente fiero della mia scelta, orgoglioso di aver attirato l’attenzione di una società del genere. Ma quella fiducia è sparita in fretta, perché i miei spazi si sono immediatamente ristretti. A febbraio 2021 sono stato anche operato alle tonsille, ma non è questo episodio circa la mia salute che abbia particolarmente influito. Se ho pensato di andare via? E’ ovvio, perché chiunque resti sempre fuori a un certo punto si fa delle domande e può essere tentato di scegliere nuove soluzioni. Certi ragionamenti sono scontati, anche inevitabili: pensavo che Gattuso volesse un tipo di giocatore diverso, non trovavo spazio e quindi per me c’erano problemi. E l’idea di cercare un altro club l’ho avuta. Poi ho perso sei chili, è arrivato Spalletti ed è cominciata un’altra storia”.

Napoli, Lobotka: “Ecco perché con Spalletti sono cambiato”

Il merito di Spalletti, secondo Lobotka è stato quello di avergli restituito fiducia attraverso la continuità:

“Questo ha influito molto sull’autostima. Spalletti, poi, dà a tutto il gruppo una grande forza. A me ha concesso l9opportunità di ricominciare, dopo una partenza complessa: penso che qui, ormai, in pochi credessero in me. Ma la stagione fin qui condotta è da attribuirsi anche alle scelte di mercato più che azzeccate da parte del diesse Cristiano Giuntoli e di tutta la serenità che la società provvede a darci”.

Lobotka, i consigli del connazionale Hamsik e la questione rinnovo

E poi ci sono le parole riguardo il suo connazionale – e grande ex del Napoli – Marek Hamsik: