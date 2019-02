Inter, gelo Icardi-Zanetti: le parole dello storico ex capitano

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti a Sky si è espresso così sulla situazione di Mauro Icardi: “Continua a essere un giocatore importante, speriamo che possa esserci per gli ottavi di Europa League, sarebbe d’aiuto per la squadra. Quando ci sono dei problemi nello spogliatoio serve un confronto interno, ma questa è una opportunità per unire ancora di più il gruppo. Servirà creare le condizioni per vincere”.

“Ci ho parlato? Se n’è parlato troppo di questa questione, io ancora non ci ho parlato, aspettiamo. Lui si deve chiarire col gruppo, questa è la priorità. La fascia è una cosa importantissima, è essere un esempio per i compagni, che ti rispettano per quello che fai dentro e fuori dal campo”.

Un altro storico ex capitano, Beppe Bergomi, ha commentato così il caso: “In questo momento penso che togliere la fascia a Icardi sia una decisione condivisa da tutti e credo che non si possa tornare indietro. Al momento, almeno io la vedo così, tutti stanno tendendo una mano a Icardi perché rientri in squadra, senza nessun tipo di pregiudizio. Io penso che lui debba anzitutto chiarire le cose con lo spogliatoio, guardando in faccia i propri compagni. Da fuori penso debba chiedere scusa, non portare rancore e ripartire. Penso che questo sia ancora possibile e che si possa fare in tempi brevi, sempre, come ha detto Zanetti, per il bene dell’Inter”.

Zanetti ha analizzato il prossimo avversario di Europa League dell’Inter, l’Eintracht: “Può essere un bene giocare il ritorno qui prima del derby, affrontiamo una tedesca dura da battere. Dovremo prepararci bene per passare il turno. Noi favoriti? Penso che l’Inter debba sempre tentare di arrivare in fondo, ma ci sono altre squadre attrezzate: ci sono i presupposti per fare bene. Speriamo di continuare a crescere, solo così possiamo ambire a passare il turno”.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 14:28