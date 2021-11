06-11-2021 14:54

Fatale a Davide Ballardini il pareggio esterno per 2 a 2 contro l’Empoli. Oggi, così è arrivata la conferma di una notizia nell’aria: il tecnico è stato esonerato e ora si aspetta solo l’ufficialità per il sostituto ovvero per Shevchenko.

Con l’ex rossonero c’è già un accordo da per un biennale da 2 milioni di euro, per il tecnico che come allenatore sarà alla sua prima esperienza in Italia.

