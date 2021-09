Genoa, Ballardini: "Tanti motivi per sorridere"

La bella vittoria in rimonta del Genoa a Cagliari fa felice Davide Ballardini: “Abbiamo tanti motivi per sorridere oggi, ma quel primo tempo ci fa riflettere. Siamo il Genoa, non possiamo fare una gara del genere. Siamo felici per come abbiamo rimontato il risultato, ma se giochiamo come nel primo tempo non facciamo punti contro nessuno”.

La rimonta è stata da incorniciare: “Abbiamo un gruppo di ragazzi seri e molti sono arrivati da poco e non sono in condizione. Il fatto che si devono conoscere influenza e per creare una squadra con la sua identità servirà tempo ma ci sono delle buone premesse”.

OMNISPORT | 12-09-2021 20:22