Genoa, Blessin ad un passo dall’addio

06-12-2022 10:28

È praticamente cosa certo il sollevamento dall’incarico di Alexander Blessin dalla panchina del Genoa. Due punti nelle ultime cinque partite sono un bottino troppo magro per dare ancora una chance al tecnico, e così il passo falso con il Cittadella è quello risultato fatale in questa decisione.

Nonostante tutto proprio Blessin ha diretto l’allenamento di scarico di lunedì, ma anche chi sosteneva la sua figura all’interno del club deve essersi ormai convinto dell’impossibilità di proseguire il rapporto.

Chi al suo posto? La società è pronta a promuovere momentaneamente Alberto Gilardino, allenatore della Primavera, che guiderà la squadra in questi giorni, in attesa di definire il vero sostituto. I nomi in lizza sono Bjelica, ex Spezia, Semplici ed anche Claudio Ranieri: quest’ultimo potrebbe garantire carisma ed esperienza in una situazione tutt’altro che facile.