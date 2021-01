Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali: Vignato dal 1'

Una prima parte di stagione decisamente deludente per il Genoa, che dopo aver esonerato Maran sta provando a risollevarsi con Ballardini, ancora una volta sulla panchina rossoblù. Al Ferraris arriva il Bologna, con una media salvezza fin qui, senza però aver convinto per continuità.

Ballardini continua a puntare sul 3-5-2 che buone risposte gli ha dato in queste giornate da quando è subentrato a Maran. In attacco la coppia formata da Shomurodov e Destro. Zappacosta e Criscito a tutta fascia, con Badelj a gestire la regia in mezzo al campo.

Mihajlovic con molte defezioni, si affida a Paz e Danilo in mezzo alla difesa. Dominguez rileva lo squalificato Svanberg, con Vignato a giocare in avanti al posto di Barrow.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Bani; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Shomurodov, Destro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.

OMNISPORT | 09-01-2021 17:17