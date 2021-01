Genoa-Cagliari, le parole di Eusebio Di Francesco

Il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco domani contro il Genoa deve per forza dare una sterzata alla stagione del Cagliari, in questo momento molto al di sotto delle aspettative:

“L’arma in più di questa settimana è stato lavorare sul sistema di gioco che stiamo usando ultimamente e aver dato continuità a gente come Duncan e Nainggolan che hanno giocato poco in passato, avranno nelle gambe maggiore certezza e sicurezza. L’aspetto psicologico si ripercuote anche su questo lavoro, il ritiro non era punitivo ma la possibilità di creare dei momenti di convivenza che sono pochi di questo tempo e parlare delle difficoltà”.

Poi passa a parlare del modulo della squadra:

“Aver recuperato Nandez è stato fondamentale per avere più scelte. Il 4-2-3-1 e il 4-3-3 sono i sistemi sui cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato sulle situazioni e daremo continuità a queste soluzioni. Poi dipende tantissimo dalle caratteristiche individuali degli interpreti. Il regista? Sceglierò domani tra Oliva e Marin”.

Un’altra considerazione viene fatta sulla sua panchina, a detta di molti davvero in bilico:

“Mi devo basare anche sulle prestazioni, i risultati negativi sono evidenti. Per me tutte le gare sono fondamentali, parlare di ultima spiaggia per la squadra no per me non saprei cosa rispondere. Ho tanta voglia di combattere e credo fortemente che i risultati arriveranno, mi auguro quanto prima”.

OMNISPORT | 23-01-2021 14:48