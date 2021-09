Genoa, Destro: "Sogno ancora la nazionale"

Mattia Destro, ex attaccante di Milan e Roma, sta vivendo fin qui un avvio di stagione stupendo tra le file del Genoa. Gol e giocate (l’ultimo dei quali addirittura con una bottiglietta in mano) e qualcuno già pensa ad un suo ritorno in nazionale.

L’attaccante genoano ha parlato questa mattina alla Gazzetta dello Sport, partendo dai rimpianti di una carriera:

“Non ne ho, ma avrei potuto fare delle cose in modo diverso. Tuttavia se ho agito in un certo modo c’è sempre stato un motivo. Io sono sincero, onesto, non rifletto. Preferisco così perché almeno poi sto bene con me stesso”.

E finendo con il Genoa:

“L’ambiente Genoa ha avuto un peso notevole”. Poi parlando di Nazionale: “Non ho mai abbandonato l’idea di vestire la maglia azzurra. È la massima ambizione di ogni calciatore”.

OMNISPORT | 30-09-2021 18:07