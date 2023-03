Genoa, Gilardino: "Secondo posto? Dobbiamo rimanere coi piedi per terra"

Il tecnico dei rossoblù ha fatto il punto sul campionato fin qui condotto dai suoi giocatori sulle colonne del Secolo XIX

25-03-2023 09:29

Sulle colonne del Secolo XIX, Alberto Gilardino ha fatto il punto sul campionato del Genoa, con una classifica che – alla sosta del campionato per gli impegni delle squadre nazionali – sorride al Grifone, al secondo posto in classifica dietro solamente al Frosinone di un altro ex campione del mondo come Fabio Grosso:

“È stata una settimana importante – ha detto Gilardino – per recuperare energie fisiche e mentali. Da lunedì poi iniziamo a preparare il match con la Reggina. Da parte della squadra c’è molto entusiasmo ma dobbiamo mantenere i piedi per terra, perseverare in quello che abbiamo fatto in questi mesi e conservare lo spirito battagliero che ci ha contraddistinto”.