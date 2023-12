Genoa-Juventus 1-1, Allegri: il problema del Var e perché Chiesa rigorista al posto di Vlahovic

La Juve si fa acciuffare dal Genoa e manca il sorpasso all'Inter. L'analisi di Max Allegri: "Punto importante, ma per rimanere in cima bisogna essere più lucidi"

15-12-2023 23:46

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Sorpasso fallito. Questa volta la vittoria di corto muso non riesce e la Juventus deve accontentarsi dell’1-1 a Marassi contro un Genoa mai domo. I bianconeri, che hanno aperto la 16a giornata di Serie A, restano al secondo posto, a -1 della squadra di Simone Inzaghi. Allegri parla di “punto importante”, anche se ammette che bisognava essere “più lucidi”.

Genoa-Juventus 1-1: i bianconeri frenano. L’analisi di Allegri

Niente da fare: questa volta alla Juve il sorpasso non va in porto, soprattutto a causa di un Genoa battagliero. “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice – ha commentato Max Allegri ai microfoni di Dazn -. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, anche se ai ragazzi ho detto che bisogna ancora crescere. Per rimanere in cima dobbiamo essere più efficaci e capitalizzare. Quando c’è da uccidere l’avversario va ucciso, perché nel calcio ti capita un’occasione contro e subisci il gol. Resta comunque un punto importante, perché diamo seguito alla striscia positiva. Adesso bisogna prepararsi al meglio per il Frosinone”.

Episodi controversi: mancato rigore alla Juve e niente rosso a Malinovskyi

Fanno discutere alcune decisioni arbitrali, che hanno penalizzato la Juve. Poteva, infatti, esserci un altro rigore per fallo di mano di Bani, oltre a un rosso nel finale a Malinovskyi per un’entrataccia sanzionata solo con un giallo. “Massa ha arbitrato una buona partita, sono contento” ha detto Allegri, che non cerca la polemica. “Non do mai giudizi, non fa parte del mio mestiere”. Del Var dice che “è difficile avere una linea guida unica, perché l’episodio è soggettivo. Lo dissi già 6-7 anni fa in seguito a un’Atalanta-Juve quando ci fu un gol annullato dopo un minuto e mezzo: se creiamo robe soggettive diventa un problema”.

Pareggio Juve a Marassi: l’assenza di Rabiot e il rigore di Chiesa

Inevitabilmente ha pesato l’assenza in mezzo al campo di Rabiot, anche se Allegri minimizza: “Miretti ha disputato una buona partita. Ripeto: dobbiamo essere più lucidi. Dopo l’1-0 abbiamo avuto 2-3 occasioni e non le abbiamo sfruttate. La stessa cosa dopo l’1-1”. Sul rigore calciato da Chiesa e non da Vlahovic: “Una scelta di campo, è stato Vlahovic a dare il pallone a Chiesa. Dopo gli ultimi rigori sbagliati non era sereno. Dusan deve stare tranquillo, anche oggi ha giocato una buona partita”.