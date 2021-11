Genoa-Milan, Shevchenko: "Sono emozionato, ma ho fatto una promessa"

30-11-2021 14:22

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Marassi contro il Milan. Il Genoa è la squadra che ha pareggiato più partite in questa Serie A (sette) – solo tre volte i rossoblù hanno pareggiato otto delle prime 15 in un massimo campionato, la più recente nel 1981/82.

Ecco le parole di Sheva, grande ex di questa partita:

“Il Genoa dovrà essere molto motivato e avere un grande spirito. Sicuramente la partita sarà molto difficile, il Milan è una squadra di qualità. In questo momento dobbiamo solo recuperare i giocatori e vedere chi non è giocato in che condizione è. Se qualcuno degli infortunati che sono rientrati in squadra e si stanno allenando in questa settimana saranno pronti per entrare o per giocare dall’inizio per dare una mano alla squadra. Oggi e domani abbiamo allenamento e valutiamo bene le condizioni dei giocatori e prenderemo una decisione”.

Una parola anche sulle sue sensazioni personali nell’avvicinarsi alla partita col Milan:

“Sicuramente sarò emozionato ma in questo momento sto cercando di bloccare le mie emozioni. Questo fa parte del mio lavoro, della vita. Sono un professionista e quello che ho promesso ai tifosi del Genoa è che farò il massimo per loro. In questo momento io penso di far di tutto per mettere in difficoltà il Milan. Il Milan è vero che arriva da due sconfitte ma il Milan gioca un bel calcio. Ho riguardato tante loro partite, soprattutto le ultime due. E’ una squadra che gioca bene e che crea occasioni. Noi dobbiamo essere molto prudenti e molto attenti. Pesa tanto anche l’assenza dei nostri giocatori migliori. In questo momento dobbiamo pensare di recuperare i giocatori e cercare di prepararsi al meglio per la partita”.

OMNISPORT