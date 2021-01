Genoa, Preziosi: "Per Strootman manca solo la visita"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, ai microfoni della trasmissione di Radio 2 Campioni del Mondo, ha dichiarato che l’arrivo di Strootman è ormai cosa fatta: “Siamo sulla strada di chiudere, mancano solamente le visite. Sono molto soddisfatto, soprattutto perché conosco l’uomo”.

Intanto c’è una nuova possibilità per cedere la squadra rossoblu: “Un club come il Genoa, da anni in difficoltà, non può pensare di competere con l’Inter o la Roma. Spero che ci sia qualcuno in grado di offrire maggiori garanzie al Grifone, è da 18 anni che sono presidente e in pochi capiscono le difficoltà che ci sono nel mantenere una squadra in Serie A: il problema è a chi lasciare. Tra qualche settimana può nascere una trattativa che spero possa portare a qualcosa. Nel calcio ci sono troppi sprechi, è vero, ma ormai il carrozzone è diventato uno spettacolo. Dovrei vivere negli Stati Uniti dove il merito è riconosciuto, aspetterei a scriver il libro della mia vita: spero di fare qualcos’altro di buono”.

OMNISPORT | 09-01-2021 19:01