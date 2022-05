Genoa, Preziosi si dimette dal CdA

20-05-2022 12:22

Con le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, Enrico Preziosi ha dato l’addio definitivo al Genoa. L’ex patron dei Grifoni era rimasto in società quale membro del Cda dopo la cessione delle quote societarie a 777 Partners, ma negli ultimi mesi la tensione con i nuovi proprietari americani era cresciuta in seguito a divergenze sul bilancio 2021. “Genoa CFC S.p.A. – si legge nel comunicato emesso dal club – comunica che Enrico Preziosi ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del club con effetto dalla data 19 maggio 2022”.

OMNISPORT