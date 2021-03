Genoa-Sampdoria 1-1: derby senza vincitori, le pagelle

Finisce in parità il derby della Lanterna. Come all’andata anche al ritorno finisce 1-1 tra Genoa e Sampdoria . Succede tutto nella ripresa, prima il vantaggio dei rossoblu con Zappacosta, poi pareggio dei doriani con Tonelli. Gara ricca di spunti agonistici, ma con poche occasioni da gol. Due episodi, uno da una parte, uno dall’altra fanno la differenza.

Il Genoa conquista il 20esimo punto del’era Ballardini (in 12 partite), sale a 27 punti e si rimette in moto dopo la sconfitta netta contro l’Inter. La Sampdoria, invece, prosegue il suo campionato di metà classifica e raggiunge la quota di 31 punti.

Nel primo tempo subito squadre aggressive e all’attacco. Tanta corsa e grinta, ma poche vere occasioni. La più ghiotta arriva alla mezz’ora: dagli sviluppi di un calcio di punizione, tiro cross di Zajc e palla che colpisce l’incrocio dei pali.

Nella ripresa stesso copione, poi al 52′ arriva il goal del Genoa: Zappacosta attacca bene la profondità da sinistra, lo vede Strootman che lancia il pallone, l’esterno del Genoa supera Candreva e Tonelli e batte Audero in diagonale.

La Sampdoria resiste e si getta in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al 77′: sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra, Tonelli salta più in alto di tutti e di testa batte Perin. Nel finale le due squadre sono stanche, ma danno tutto fino alla fine. Il risultato, però, non cambia. Dopo l’1-1 della sfida d’andata, Genoa e Sampdoria pareggiano anche al ritorno: non capitava dal 1993/94 (1-1 sia all’andata che al ritorno anche in quel caso).

IL TABELLINO E LE PAGELLE

GENOA-SAMPDORIA 1-1

MARCATORI: 52′ Zappacosta (G), 77′ Tonelli (S)

GENOA (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 5,5, Criscito 6; Goldaniga 6, Strootman 6,5 (82′ Cassata s.v.), Badelj 6, Zajc 6,5, Zappacosta 7; Destro 6 (73′ Pandev s.v.), Shomurodov 6 (82′ Pjaca s.v.). Allenatore: Ballardini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 6, Tonelli 6, Colley 6, Augello 6; Candreva 6, Ekdal 6,5, A. Silva 6; Verre 5 (59′ Jankto 6); Keita 5,5 (70′ Gabbiadini 6), Quagliarella 5,5 (78′ Ramirez s.v.). Allenatore: Ranieri

Arbitro : Pairetto

Ammoniti : Badelj (G)

Espulsi : –

OMNISPORT | 03-03-2021 23:15