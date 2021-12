Genoa, Sirigu derubato mentre giocava all’Olimpico

20-12-2021 17:24

Si susseguono i furti ai calciatori o ex calciatori di Serie A. Dopo Ounas (derubato a Posillipo con una pistola puntata addosso) e Di Natale infatti, a finire nel mirino dei ladri è stato Salvatore Sirigu, rapinato in casa mentre era impegnato a Roma contro la Lazio.

Durante il match, dalla dimora di Albaro in particolare sono stati sottratti oggetti di valore tra cui anelli e bracciali in oro e argento, una refurtiva certamente sostanziosa che i malviventi hanno saputo far loro senza lasciar traccia.

Una volta scattati gli allarmi infatti sul posto si sono immediatamente recati i poliziotti e gli investigatori della sezione rapine ma dei ladri non c’era già più alcun segno.

