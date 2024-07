Genova Premier Padel P2: successo Chingotto/Galan, exploit della coppia femminile Ortega/Araujo

I vincitori del P2 di Genova successo arrivato dopo il BNL Italy Major Premier Padel, Chingotto-Galan si confermano in grande forma. Sul versante femminile, novità Ortega-Araujo al primo torneo vinto

A Genova si aggiudica il quinto titolo stagionale la coppia Chingotto/Galan, mentre sul versante femminile centrano il primo in coppia Marta Ortega e Sofia Araujo.

A genova trionfo di Chingotto/Galan e Ortega/Araujo

A Valletta Cambiaso, sono loro ad avere la meglio e a aggiudicarsi la finale dei due tabelloni del Genova Premier Padel P2: Paula Josemaria e Ari Sanchez sono state sconfitte 6-3, 7-6 da Ortega e Araujo (al primo titolo in assoluto), poi i favoriti Arturo Coello e Agustin Tapia sono stati battuti con un doppio 6-1 in 45 minuti nella meno equilibrata delle otto sfide giocate in questa stagione.

Solo per Chingotto e Galan, quindi, doppietta italiana, con il P2 di Genova vinto dopo il BNL Italy Major Premier Padel e che si aggiunge ai titoli di Bruxelles, Siviglia e Mar del Plata. Cinque titoli e ancora molto da mostrare al pubblico di appassionati.

La premiazione e le dichiarazioni

A premiare, il Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, il Presidente del Comitato Regionale Liguria della FITP Andrea Fossati, il Consigliere della FITP Roberta Righetto, l’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili della Regione Liguria Simona Ferro e l’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

Le dichiarazioni post vittoria

“È stato tutto perfetto, siamo felicissimi – le parole di Galan –. La tattica la lasciamo tutta a Jorge Martinez, noi siamo soldati ai suoi ordini. Dopo la lotta di ieri (semifinale da quasi tre ore contro Navarro e Lebron, ndr) è stata durissima, ma oggi tutte le energie che erano rimaste abbiamo cercato di metterle in campo”. Chingotto, come Galan, ringrazia il pubblico di Genova in italiano: “Grazie mille a tutti i tifosi per la forza. Non ho parole per la finale di oggi, è stata una partita perfetta. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutati in questo torneo e in questa finale. Siamo felici di aver vinto perché di fronte abbiamo sempre i numeri 1, ma noi vogliamo di più e dobbiamo continuare così, già da Malaga”.

“Non abbiamo parole per un successo così – il commento delle due vincitrici dopo il successo di Genova –. Una gioia che non riusciamo a spiegare. Non abbiamo ancora capito cosa siamo riuscite a fare, è stata una partita perfetta”.

