BNL Italy Major Premier Padel: Galan e Chingotto ribaltano il pronostico, vittoria ovvia per Josemaria e Sanchez

Risultato netto nel femminile, meno sscontato sul versante maschile: la finalissima di Roma ha offerto nuovi spunti sul padel e il suo interesse nel nostro paese

Premier Padel cala il sipario nella magnifica Roma, al Foro Italico con un epilogo degno di nota: Chingotto e Galan vincono in tre set la finale maschile su Coello-Tapia mentre sul versante femminile Paula Josemaria e Ari Sanchez concedono un solo game a LLaguno-Sainz.

Sono i loro nomi a essere iscritti negli annali di questo torneo ormai di risonanza mondiale, che certifica la tendenza ai vertici mondiali delle coppie che hanno firmato l’edizione 2024.

I vincitori di Roma: Galan/Chingotto al top

Le due coppie più in forma del padel mondiale sono arrivate alla finalissima con 3 vittorie a testa nei confronti diretti, un dato che dimostra quanto sia equilibrato il contendersi tra loro. E quanto sia sia rivelato tale questo scontro tra i migliori del circuito internazionale che con l’avvento del Premier Padel vede confermati i top.

In una finale a tratti discontinua, strana addirittura per quel che riguarda l’andamento e anche la resa soprattuttio dei numeri 1, vincono il BNL Italy Major Premier Padel la coppia Galan/Chingotto con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-1.

Josemaria-Sanchez travolgenti

Passiamo alla finale donne, che non aggiunge altro al dominio di Paula Josemaria e Ari Sanchez: le numero uno del mondo hanno concesso un solo game alle veterane Patty Llaguno e Lucia Sainz, in due set che sono filati via in meno di un’ora di gioco. Punteggio eloquente 6-1, 6-0 e una egemonia che conferma la straordinaia stagione della coppia.

VIRGILIO SPORT