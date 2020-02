Gentile: il retroscena virtussino di Baraldi

Luca Baraldi, in una lunga intervista concessa al 'Resto del Carlino', ha parlato anche del suo rapporto con Sasha Djordjevic.

"Liti non ne abbiamo mai avute, confronti accesi durante le riunioni sì, ma alla fine ci siamo sempre alzati dal tavolo con una posizione condivisa – ha raccontato l'amministratore delegato della Virtus Bologna -. L’ultimo contrasto? Per Alessandro Gentile, lui lo voleva e io ero contrario. Nulla da dire sul giocatore, ma una squadra formata da lui, Milos Teodosic e Stefan Markovic poteva non essere facilmente gestibile e noi non potevamo permetterci questo rischio".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 14:01