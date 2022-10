Germani Brescia, Magro: “Emozionati di tornare in EuroCup"

11-10-2022 09:35

Per la quarta volta nella sua storia, la Germani Brescia si appresta a tornare in Eurocup e lo fa dallo storico Palau Olímpic de Badalona.

Archiviata la prima vittoria stagionale in campionato nel match vinto alla distanza con l’Openjobmetis Varese, la Germani di coach Alessandro Magro si affaccia con curiosità e voglia al palcoscenico europeo e lo fa nel tempio di una delle squadre più forti del proprio girone che ha un roster costruito per provare a vincere il prestigioso torneo continentale.

La sfida in terra spagnola, dunque, sarà un grande banco di prova per le ambizioni europee della Germani, che torna a disputare una gara continentale a quasi due anni di distanza dall’ultima volta.

Siamo veramente emozionati e felici di tornare a disputare una competizione così prestigiosa come l’EuroCup: la voglia di andare a giocarci le nostre carte è altissima, anche se il nostro debutto sarà su un campo molto difficile e contro una squadra che è stata costruita per competere fino alla fine”. “Badalona è una squadra esperta, molto fisica, che può contare su un campo caldo – prosegue l’allenatore della Germani -. La Joventut ha giocatori che hanno l’esperienza per giocare una pallacanestro di alto livello in questo tipo di competizioni, come ad esempio Tomic e Ribas. Ci aspetta una gara che ci metterà alla prova e ci stresserà tanto dal punto di vista fisico, così come era stato il match di esordio in campionato a Milano”.