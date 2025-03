Nations League, Germania-Italia: orari, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

L'Italia si gioca tutto nel ritorno dei quarti di Nations League: nonostante l'emergenza infortuni, il ct intende ribaltare il ko di San Siro

Missione rimonta. L’Italia è chiamata a ribaltare la sconfitta dell’andata con la Germania nel ritorno dei quarti di finale di Nations League. Una partita dalla posta in palio altissima per Spalletti, che spera di mettere a tacere le critiche piovutegli addosso dopo il ko di San Siro.

Nations League: Germania-Italia, quando si gioca

Il match di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Germania e Italia andrà in scena domenica 23 marzo, con fischio d’inizio in programma alle 20:45, al Signal Iduna Park, tempio del Borussia Dortmund. Si decide tutto in 90 minuti: la banda Spalletti è chiamata all’impresa dopo il ko per 2-1 dell’andata a San Siro.

La Nazionale si era portata subito in vantaggio con Tonali, salvo poi subire la rimonta dei tedeschi nel secondo tempo che sono andati a bersaglio con Kleindienst e Goretzka. L’Italia ci crede, deve crederci. Non solo per approdare alle Final Four della competizioni, ma soprattutto per finire in un girone di qualificazione ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti più soft. L’obiettivo? Non incrociare la Norvegia di Haaland.

A che ora e dove vedere Germania-Italia in diretta TV

Il quarto di ritorno tra la Mannschaft e gli Azzurri andrà in onda domenica 23 marzo, alle 20:45, su Rai 1, che trasmette in esclusiva le gare di Nations League degli Azzurri. Come sempre, sarà possibile vedere la partita in chiaro e gratis.

Nations League, Germania-Italia dove vederla in streaming

Non manca l’alternativa in streaming per chi non ha la possibilità di vedere la partita sul piccolo schermo. Per godersi la grande classica tra Germania e Italia basterà collegarsi su RaiPlay, piattaforma della Rai disponibile su pc, smartphone e tablet, i cui contenuti sono gratuiti.

Le probabili formazioni

Niente da fare per Cambiaso. L’Italia continua a perdere pezzi: dopo Retegui e Calafiori, anche l’esterno della Juventus è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Diversi i cambi nell’undici titolare rispetto al primo atto di San Siro, ecco le possibili scelte di Spalletti: il terzetto formato da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni agirà a protezione di Donnarumma. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a Politano, Barella, Rovella, Tonali e Udogie. Maldini potrebbe spuntarla su Raspadori per giocare a supporto di Kean.

Nagelsmann col 4-2-3-1: Amiri, Musiala e Sané confermati sulla trequarti, mentre in attacco potrebbe essere impiegato dal primo minuto Kleindienst, autore del gol dell’1-1 a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Kleindienst. Ct: Julian Nagelsmann

Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Kleindienst. Ct: Julian Nagelsmann Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. Ct: Luciano Spalletti.

L’arbitro del match

Ad arbitrare il big match tra Germania e Italia sarà l’esperto polacco Szymon Marciniak. Assistenti saranno Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; quarto ufficiale Paweł Raczkowski. Var e Avar Paweł Pskit e Tomasz Kwiatkowski. Un dato preoccupa gli Azzurri: nei tre precedenti col fischietto di Plock non hanno mai vinto. L’ultimo, poi, è particolarmente doloroso in quanto risale alla disfatta con la Svizzera agli ottavi di Euro2024.