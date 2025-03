Italia, anche Cambiaso ko per la sfida in Germania: l'esterno della Juve torna a casa, Spalletti in emergenza

Altra defezione per Spalletti che pensa alle alternative in vista del ritorno a Dortmund. Il terzino della Juventus ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale.

Il day after non è dei più belli in casa Italia. Gli azzurri hanno perso contro la Germania offrendo segnali non proprio incoraggianti in vista del ritorno dei quarti di finale di Nations League. E a proposito della sfida di Dortmund, Luciano Spalletti deve fare la conta tra disponibili e indisponibili. Non farà parte del gruppo azzurro Andrea Cambiaso: l’esterno è rientrato a Torino a causa di un infortunio alla caviglia.

Cambiaso torna alla Juve: salta la Germania

L’Italia è già proiettata al match di domenica sera contro la Germania. A neanche 24 ore di distanza dall’andata tocca pensare al ritorno. Non ci sarà Andrea Cambiaso. Questa la nota della Figc sul proprio sito ufficiale riguardo al terzino della Juventus: “Il difensore, arrivato domenica scorsa in ritiro con un trauma alla caviglia sinistra, non ha recuperato completamente e proseguirà le cure del caso presso il club di appartenenza”. Non una bella notizia, insomma, dopo quella precedente di Calafiori.

Si cercano nuove soluzioni offensive

Per superare i rivali tedeschi occorrerà vincere con due gol di scarto. Servono risorse offensive e Luciano Spalletti le potrebbe ritrovare in Mattia Zaccagni e Lorenzo Lucca. Il laziale è tornato finalmente in campo e si è alternato nelle prove con l’atalantino Daniel Maldini. Chissà che non possa essere una di queste la soluzione dal primo minuto o a partita in corso per abbattere il muro di Germania.

Il 3-5-2 di Spalletti a Dortmund

Ciò che rimarrà invariato, invece, sarà il modulo con la riproposizione del 3-5-2. Davanti a Donnarumma dovrebbe toccare ancora a Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Politano e Udogie troveranno spazio sugli esterni con Ricci che potrebbe rilevare Rovella in cabina di regia accanto a Barella e Tonali. Davanti? Qui Zaccagni non è un nome da scartare in appoggio a Kean così come potrebbe essere valutata l’opzione Frattesi.