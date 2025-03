Italia ribaltata dalla Germania: bufera su Spalletti, Bastoni e Gigio, tifosi Arsenal furiosi per Calafiori ko

Valanga di critiche al Ct sui social, ma ce n'è pure per il difensore dell'Inter e per il portierone del PSG: Gunners in ansia per l'infortunio del difensore.

Una buona Italia per un tempo, poi il crollo. Gli Azzurri subiscono la rimonta della Germania e s’arrendono 1-2 a San Siro nel match d’andata dei quarti di finale di Nations League. La qualificazione alle Final Four di giugno s’allontana (bisognerà battere i tedeschi con due gol di scarto a Dortmund, come ai bei tempi del Mondiale 2006), mentre s’avvicina l’inserimento in un girone sulla carta più difficile nelle qualificazioni mondiali: quello che comprende Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Ai tedeschi, in caso di passaggio del turno, toccherebbe invece il più malleabile gironcino con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Italia-Germania, quante critiche a Spalletti

Sui social è un coro di critiche al Ct e ad alcuni Azzurri, individuati come responsabili del “solito” flop. “Spalletti ha un enorme difetto, ossia rimanere fisso ancorato alle sue idee: Calafiori e Bastoni dovrebbero alternarsi, non giocare insieme”, scrive un fan. “Vedo che l’Europeo non ha insegnato nulla, eppure basterebbe vedere le partite della serie A per capire il ruolo di Bastoni”. C’è chi rimprovera la mancata convocazione di Orsolini: “Bravo Spalletti, continua a tenerlo fuori”. Chi invece lo redarguisce per il mancato impiego di Buongiorno: “Non può stare fuori, un cagnaccio in marcatura in area lo devi avere”.

La prestazione choc di Bastoni: troppi errori

A proposito di Bastoni, i giudizi sul suo conto sono mutevoli. Per molti è stato penalizzato da questioni tattiche: “Bastoni è un terzino a tutta fascia e ovviamente Spalletti lo mette centrale“. E ancora: “Non può giocare in quel ruolo, lo anno tutti tranne il Ct”. Per molti altri, invece, è un sopravvalutato: “Due errori del fenomeno nei due gol”. Oppure: “Devo dire che oggi Bastoni è stato ottimo in marcatura…”. Non è finita: “Il grande difensore della squadra da Triplete si è perso il loro centravanti sul primo gol ed è stato a guardare Goretzka sul secondo”.

Ex Milan: Donnarumma flop, che partita Tonali

Discussioni e critiche anche a proposito di Donnarumma. “Gigio ne fa una a partita”, scriva una tifosa. “Eeeeeeeh, ma ha parato due rigori al Liverpool“, sottolinea ironicamente un’altra supporter. “Il miglior portiere del mUAHAHAHAHAHAH…”, ironizza beffardamente un tifoso milanista. E c’è chi incalza: “Baumann ha fatto vedere la differenza tra avere un portiere e avere un citofono in caso i compagni sbaglino”. Elogi, invece, a un altro ex rossonero, in assoluto il migliore in campo: “Più vedo giocare Tonali e più mi sale il magone”. E ancora: “Riportiamo subito Tonali al Milan”.

L’infortunio di Calafiori, l’ansia per il difensore

Se la serata per i colori azzurri è stata amara, per Calafiori è stata amarissima. Il difensore ex Bologna proprio nelle ultimissime battute di gioco ha rimediato un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Si teme un infortunio al ginocchio per lui. Lo temono, in particolare, i tifosi dell’Arsenal, letteralmente imbufaliti. “Maledette Nazionali, Calafiori rischia di aver chiuso la stagione stasera”, scrive in inglese un fan dei Gunners. E giù insulti, invettive e strali. “Le pacate reazioni dei tifosi dell’Arsenal all’infortunio di Calafiori“, twitta un fan italiano. E c’è chi si tuffa nel sarcasmo: “Riguardo l’infortunio a Calafiori pare di capire che in Rai abbiano il divieto di menzionare il terreno di San Siro”.