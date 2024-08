Germania, morto di cancro il tecnico Daum: la storia con la coca e il licenziamento per aver schierato 4 stranieri

Lutto nel mondo dello sport: scompare a 70 anni una figura importante del calcio tedesco che fece fortuna anche in Turchia dopo una carriera alterna

Ha combattuto per quasi due anni col cancro ma non ce l’ha fatta Christofer Daum, ex allenatore tedesco, morto ieri notte a Colonia all’eta di 70 anni. Nel maggio del 2023 ricoverato nel reparto di terapia intensiva in uno degli ospedali di New York e da allora le sue condizioni sono andate peggiorando, fino alla scomparsa avvenuta nella serata di ieri. Nella sua lunghissima carriera, Daum ha allenato Colonia, Stoccarda (con cui vinse la Bundesliga 30 anni fa), Eintracht, Bayer Leverkusen e Fenerbahce. La sua ultima esperienza è stata da CT della Nazionale della Romania.

Come Daum ha affrontato la malattia

“Il cancro ha scelto il corpo sbagliato”, soleva dire l’ex calciatore e allenatore di calcio tedesco, di ruolo centrocampista. Per un lungo periodo, è stato uno dei tecnici più vivaci e carismatici del calcio professionistico. Dall’autunno del 2022, Daum ha combattuto contro la malattia. All’inizio si è ritirato dalla vita pubblica, ma poi ha cambiato idea. Daum è tornato sui media, partecipando a interviste e talk show cercando di aiutare gli altri che affrontano problemi simili.

La carriera di Daum

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo, soprattutto dalle squadre che Daum ha allenato nonchè d moltissimi colleghi e giocatori. Nei suoi primi anni come allenatore del Colonia, ha sfidato audacemente il Bayern Monaco e il suo manager Uli Hoeness – quasi abbattendo il gigante della Bundesliga di Monaco.

La gaffe con lo Stoccarda che gli costò cara

Daum aveva toccato l’apice della sua carriera quando, nel giro di pochi mesi, fu prima incaricato di guidare la nazionale tedesca, e poi invece detronizzato, prima di poter assumere l’incarico, quando da un’analisi del capello emerse come avesse fatto uso di cocaina. Lo sliding doors di una carriera in cui col Leverkusen era arrivato tre volte secondo. Dovette invece ripartire dalla Turchia e dal Besiktas, dove già era stato a metà anni 90 dopo il licenziamento dello Stoccarda, che aveva portato a vincere il campionato. Il motivo? La clamorosa eliminazione in Coppa Campioni, quando eliminò il Leeds, ma commettendo un errore grave: mandò in campo 4 stranieri con il limite fissato a tre. Gara ripetuta, Stoccarda eliminato, lui licenziato in tronco.

Daum in Turchia ha allenato a lungo: oltre al Besiktas, due volte il Fenerbahce. Hakan Sukur, ex interista e simbolo del Galatasaray, la squadra rivale delle due allenate da Daum, ha scritto: “Ho sentito profondamente la tristezza di perdere questa bellissima persona che ha allenato squadre importanti e importanti come il Besiktas e il Fenerbahçe nel nostro paese e ha ottenuto un successo significativo”. Il suo ultimo impegno è terminato nel 2017, quando ha raggiunto un accordo con la Federcalcio rumena per risolvere il suo contratto.