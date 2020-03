"Getafe-Inter e Valencia-Atalanta a porte chiuse"

Valencia-Atalanta in Champions League e Getafe-Inter di Europa League si "giochino a porte chiuse": è la "raccomandazione" del ministro della sanità spagnolo, Salvador Illa, secondo quanto riferisce Marca.

A meno di novità dell'ultimora si giocheranno quindi senza tifosi Valencia-Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di Champions in programma martedì 10 marzo, e Getafe-Inter, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, in programma giovedì 19.

Il rischio delle porte chiuse in Spagna potrebbe riguardare anche le altre due partite con squadre italiane impegnate: Siviglia-Roma di Europa League di giovedì 13 marzo e Barcellona-Napoli di Champions League il 18 marzo.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 18:47