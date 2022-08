Gevi Napoli, ufficiale la firma di Robert Johnson

01-08-2022 10:55

Riabbraccia l’Italia Robert Johnson, giocatore che, dopo la prima parte della stagione 2021/2022 trascorsa in A2 con la maglia di Cantù, l’anno prossimo difenderà i colori della Gevi Napoli.

A comunicarlo ufficialmente è stata la stessa società campana, formazione alla quale Johnson potrà certamente dare un ottimo contributo a livello realizzativo.

“Un giocatore con enormi qualità, che ha dimostrato anche in Italia, ed è bellissimo che possa ritornare, e lo si possa rivedere, in un campionato superiore a quello disputato, proprio per ritagliarsi il suo spazio. Ha grandi motivazioni, ha qualità di scorer e di giocatore che può creare per sé stesso e per i suoi compagni. È un perfetto incastro per i nostri giocatori del perimetro completando molto bene il reparto” ha detto dopo la firma coach Buscaglia.

“È stata un’operazione che ci ha permesso di dare delle caratteristiche differenti al nostro reparto esterno. La motivazione che accompagna Johnson è molto forte così come quella dei giocatori che già sono arrivati, e siamo davvero contenti di averlo con noi” ha chiosato soddisfatto il tecnico della Gevi.

Johnson è il sesto rinforzo del mercato estivo di Napoli che, finora, ha messo sotto contratto per la prossima stagione David Michineau, Jordan Howard, Elijah Stewart, Simone Zanotti e JaCorey Williams.